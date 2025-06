Nova Lei de Cotas mantém inalterada a reserva para pessoas com deficiência Rapaz em cadeira de rodas segura livro - crédito: FreepikNova Lei de Cotas mantém inalterada a reserva para pessoas com deficiência... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Lei nº 15.142/2025, sancionada em 3 de junho, ampliou de 20% para 30% a reserva de vagas para candidatos negros — pretos, pardos, indígenas e quilombolas — em concursos públicos federais. A medida foi comemorada por movimentos sociais e entidades de direitos humanos. No entanto, o novo texto legal não alterou as regras voltadas à inclusão de pessoas com deficiência, cuja reserva de vagas permanece fixada em 5%.

Para saber mais sobre as implicações dessa nova lei e a situação das pessoas com deficiência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Suplementação após os 40: o segredo para mais saúde, força e vitalidade

Aposta da Serra acerta as 15 dezenas da Lotofácil; veja valor do prêmio

Mais lixeiras, não irão consertar essa bagunça.