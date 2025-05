Nova linha do Transcol começa a operar neste sábado em Vila Velha Foto: Ceturb ESA linha funcionará aos sábados, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 8h às 15h, ligando a Prainha ao Parque... Folha Vitória|Do R7 01/05/2025 - 18h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 18h40 ) twitter

A partir deste sábado (03), Vila Velha contará com uma nova linha do Sistema Transcol voltada para o lazer e turismo cultural. A linha 676 (Terminal Vila Velha/Crefes via Prainha/Circuito Cultural) começa a circular nos fins de semana, com objetivo de facilitar o acesso de passageiros do Terminal Aquaviário da Prainha ao Parque Cultural Casa do Governador e outros pontos turísticos da região.

