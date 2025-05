Novas gerações impulsionam produção de café na região do Caparaó Família Lacerda, produtora de café no Caparaó. Foto: Arquivo pessoal/ReproduçãoProdutores capixabas passam os conhecimentos sobre o... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 08h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 08h55 ) twitter

Folha Vitória

Família Lacerda, produtora de café no Caparaó. Foto: Arquivo pessoal/Reprodução Em todo canto do Brasil sempre há alguém com uma xícara de café na mão. Resultado de um cultivo tradicional, a bebida é uma paixão nacional e, por isso, tem até um dia em sua homenagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como as novas gerações estão transformando a cafeicultura no Caparaó!

