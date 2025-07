Novas regras de segurança para chaves Pix entram em vigor; tire dúvidas Novas regras de segurança para chave Pix já estão em vigor (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)A mudança afetará apenas 1% das... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h16 ) twitter

Novas regras de segurança para chave Pix já estão em vigor (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) A partir desta terça-feira (1º), os bancos devem verificar com a Receita Federal as informações vinculadas ao Pix para evitar fraudes, como inclusão de pessoas mortas em chaves de terceiros. Anunciadas em março, as medidas de segurança entraram.

Saiba mais sobre as novas regras e como elas podem afetar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

