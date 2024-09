Novas regras do CFM exigem transparência de médicos com indústrias de saúde Novas regras entram em vigor em 180 dias Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 05h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 05h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) determina que todos os médicos que possuam qualquer tipo de vínculo com setores da indústria da saúde – incluindo farmácias, laboratórios e fabricantes de equipamentos – deverão informar esses vínculos por meio da plataforma do Conselho Regional de Medicina (CRM) em que estão registrados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Projeto de lei propõe limitar músicas nos "trenzinhos da alegria"

• Incêndio atinge pedra da tirolesa em Pancas e ação pode ter sido criminosa

• Cerca de 30kg de maconha são apreendidos em empresa de Vila Velha