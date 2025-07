Novo abre as portas para Arnaldinho e garante legenda para a disputa ao governo do ES Arnaldinho em encontro na sede do Partido Novo: portas abertas (foto: divulgação)Prefeito de Vila Velha foi até o presidente nacional... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h17 ) twitter

Arnaldinho em encontro na sede do Partido Novo: portas abertas (foto: divulgação) O Partido Novo abriu as portas e garantiu legenda para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), disputar o governo do Estado no ano que vem. A decisão do partido veio após um encontro entre o prefeito e presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro, nesta quinta-feira (03), em São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa importante movimentação política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

