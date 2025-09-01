Logo R7.com
Novo centro cultural Ases tem incentivo de empresários da Serra

Novo centro cultural foi oficialmente apresentado na noite do último dia 28, durante encontro realizado na Casa do Empresário, em Morada...

Novo centro cultural foi oficialmente apresentado na noite do último dia 28, durante encontro realizado na Casa do Empresário, em Morada de Laranjeiras. Foto Divulgação/ ASES O projeto do futuro centro cultural Ases terá investimento do empresariado da cidade da Serra. A unidade conta com um orçamento de R$ 7,7 milhões e o objetivo do projeto é criar um espaço cultural inédito no município, dedicado à arte, história e educação.

