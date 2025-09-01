Novo centro cultural Ases tem incentivo de empresários da Serra Novo centro cultural foi oficialmente apresentado na noite do último dia 28, durante encontro realizado na Casa do Empresário, em Morada... Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 16h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h18 ) twitter

Folha Vitória

Novo centro cultural foi oficialmente apresentado na noite do último dia 28, durante encontro realizado na Casa do Empresário, em Morada de Laranjeiras. Foto Divulgação/ ASES O projeto do futuro centro cultural Ases terá investimento do empresariado da cidade da Serra. A unidade conta com um orçamento de R$ 7,7 milhões e o objetivo do projeto é criar um espaço cultural inédito no município, dedicado à arte, história e educação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto!

