Novo contrato da BR-101 prevê 167 câmeras e 40 novas passarelas para pedestres
Há previsão de mais de R$ 7 bilhões de investimentos em infraestrutura e tecnologia para a BR-101. Crédito: Reprodução/Eco101 O novo contrato da BR-101 prevê a instalação de 167 novas câmeras de monitoramento, além da criação de 40 novas passarelas para pedestres. Além disso, há previsão de mais de R$ 7 bilhões de investimentos em infraestrutura e tecnologia para a rodovia. Com a instalação das novas câmeras, 70% do trecho terá monitoramento.
Para mais detalhes sobre as mudanças e investimentos na BR-101, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
