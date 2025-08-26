Novo contrato da BR-101 prevê 167 câmeras e 40 novas passarelas para pedestres Há previsão de mais de R$ 7 bilhões de investimentos em infraestrutura e tecnologia para a BR-101. Crédito: Reprodução/Eco101Também... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Há previsão de mais de R$ 7 bilhões de investimentos em infraestrutura e tecnologia para a BR-101. Crédito: Reprodução/Eco101 O novo contrato da BR-101 prevê a instalação de 167 novas câmeras de monitoramento, além da criação de 40 novas passarelas para pedestres. Além disso, há previsão de mais de R$ 7 bilhões de investimentos em infraestrutura e tecnologia para a rodovia. Com a instalação das novas câmeras, 70% do trecho terá monitoramento.

Para mais detalhes sobre as mudanças e investimentos na BR-101, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

“Menor Beiço”: homem é morto a tiros em São Torquato

Natureza Encantada traz inspirações variadas em The Sims 4

Blitzcrank é confirmado por engano como novo lutador em 2XKO