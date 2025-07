Novo DLC de DRAGON BALL Z: KAKAROT já está disponível Desbrave o Terceiro Reino dos Demônios, lute com o Bastão Mágico e desbloqueie habilidades únicas no próximo capítulo da história de... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h18 ) twitter

DRAGON BALL Z: KAKAROT – DAIMA: Aventura pelo Reino dos Demônios Parte 1, o novo pacote de DLC do RPG de ação de DRAGON BALL, já está disponível em todas as plataformas. Explore um mundo emocionante com uma experiência narrativa única, que permite aos jogadores reviver momentos icônicos e batalhas marcantes do anime.

