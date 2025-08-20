Novo jogo de He-Man é anunciado na Gamescom
Prepare-se para He-Man e os Mestres do Universo com o novo jogo que traz personagens icônicos e uma aventura emocionante.
He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction foi revelado durante a Opening Night Live da Gamescom 2025. O jogo será lançado em 2026 para consoles e PC.
