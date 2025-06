Novo restaurante sazonal em Vila Velha foi palco de jantar especial Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 02h15 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h15 ) twitter

Uma harmonização especial com os azeites Rossio de Abrantes aconteceu em jantar exclusivo preparado pelo chef Igor Trarbach, no novo restaurante Kairü, em Vila Velha, de gastronomia brasileira sazonal. Trata-se da 1ª Edição da Experiência Extraplus, um encontro para 15 casais, tendo como anfitriã a bonita Rayza Coutinho. Do menu: Moqueca e Vatapá. A coordenação foi de Kayque Plaster. Confira as fotos de Cacá Lima…

