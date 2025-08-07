Novo viaduto e passarela devem facilitar acesso à Terceira Ponte em Vila Velha
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaObras estão incluídas no projeto do corredor exclusivo para ônibus que ligará a Terceira Ponte à avenida...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um novo viaduto e uma passarela podem ser construídos na Avenida Carioca para ajudar a solucionar os congestionamentos nos acessos à Terceira Ponte, em Vila Velha. A proposta foi confirmada pela prefeitura.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre as intervenções de mobilidade urbana!
