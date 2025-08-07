Logo R7.com
Novo viaduto e passarela devem facilitar acesso à Terceira Ponte em Vila Velha

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaObras estão incluídas no projeto do corredor exclusivo para ônibus que ligará a Terceira Ponte à avenida...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um novo viaduto e uma passarela podem ser construídos na Avenida Carioca para ajudar a solucionar os congestionamentos nos acessos à Terceira Ponte, em Vila Velha. A proposta foi confirmada pela prefeitura.

