Novos jogos entram em promoção na PS Store com até 50% de desconto Confira as ofertas imperdíveis na PS Store. Descontos de até 50% em títulos como WWE 2K25 e muito mais até 13 de agosto. Folha Vitória|Do R7 30/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Promoção de Inverno da PlayStation Store acaba de receber uma nova leva de jogos com descontos que podem chegar a 50%, incluindo grandes lançamentos e títulos de peso. As ofertas ficam disponíveis até 13 de agosto às 23h59 (horário de Brasília), com opção de parcelamento em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito, exclusivo da PlayStation Brasil.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as ofertas imperdíveis!

Leia Mais em Folha Vitória:

TRE-ES desbloqueia 11 centavos de ex-candidato que morreu

PMs no ES são investigados por receber propina para proteger membros de facções

Criminosos armados com submetralhadora rendem 8 pessoas durante assalto