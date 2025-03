Nvidia Lança G-Assist: IA Gamer para PCs com GeForce RTX Nvidia lança G-Assist, assistente AI que otimiza configurações, elimina FPS drops e controla dispositivos com GeForce RTX. Folha Vitória|Do R7 25/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h27 ) twitter

Nvidia lança G-Assist, assistente AI que otimiza configurações, elimina FPS drops e controla dispositivos com GeForce RTX.

A Nvidia anunciou a versão experimental do G-Assist, um assistente de IA que otimiza as configurações de jogos e do sistema para PCs com GeForce RTX. Baseado em um modelo de linguagem Instruct ajustado (Llama com 8 bilhões de parâmetros), o G-Assist interpreta comandos em linguagem natural para acionar APIs da Nvidia e de terceiros.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre essa inovação que promete transformar sua experiência gamer!

