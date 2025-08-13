“O Antonio me ensinou que o amor não necessita de palavras”, disse Brisa Clem em dois dias de festa para o aniversariante Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

“O Antonio me ensinou que o amor não necessita de palavras”, disse para a Coluna HD, Brisa Clem, que ao lado do marido Thiago Boiteux, reuniu amigos e familiares em torno do seu querido filho Antonio em dois dias de festa, coordenados exclusivamente para o aniversariante. Com menu especial e participação de uma equipe Multidisciplinar no Autismo ela celebrou no sábado com familiares, e no domingo com casais amigos.

Para mais detalhes sobre essa emocionante celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Sicoob ES fecha semestre com R$ 21,5 bilhões em crédito; carteira rural cresce 24% e chega a R$ 3 bilhões

Sicoob ES cresce 24% e alcança R$ 5,9 bilhões em patrimônio líquido

Escola São Domingos lança campanha 2025 com conceito “Valores que guiam seu caminho” assinada pela ebrand