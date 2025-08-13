“O Antonio me ensinou que o amor não necessita de palavras”, disse Brisa Clem em dois dias de festa para o aniversariante
“O Antonio me ensinou que o amor não necessita de palavras”, disse para a Coluna HD, Brisa Clem, que ao lado do marido Thiago Boiteux, reuniu amigos e familiares em torno do seu querido filho Antonio em dois dias de festa, coordenados exclusivamente para o aniversariante. Com menu especial e participação de uma equipe Multidisciplinar no Autismo ela celebrou no sábado com familiares, e no domingo com casais amigos.
Para mais detalhes sobre essa emocionante celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
