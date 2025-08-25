O casamento vem aí! Murilo Huff e Gabriela Versiani ficam noivos; anel de diamante choca O cantor Murilo Huff e a influencer Gabriela Versiani (Foto: Reprodução/Instagram @gabrielaversiani @murilohuff)O pai do filho de Marília... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O cantor Murilo Huff e a influencer Gabriela Versiani (Foto: Reprodução/Instagram @gabrielaversiani @murilohuff) Vem mais um casório por aí!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse lindo noivado!

Leia Mais em Folha Vitória:

Neymar volta? Assista ao vivo à convocação da Seleção Brasileira

Termina o casamento de Maria Bethânia e Gilda Midani após oito anos, diz jornal

Menina Alice foi atingida com um tiro na cabeça, explica perita da polícia