O Custo ONU

O Governo do Brasil aproveitou o imbróglio com o dos Estados Unidos na iminência do recesso parlamentar para enviar ao Congresso o texto do acordo de sede da COP30, assinado em Bonn, na Alemanha, em junho. São 20 anexos detalhando obrigações técnicas e operacionais impostas pela Organização das Nações Unidas (ONU) ao Brasil para sediar o evento de debates climáticos.

Para entender todos os detalhes sobre os custos e compromissos do Brasil com a ONU, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

