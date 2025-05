O Efeito do Controle Governamental na Economia O romance filosófico “A Revolta de Atlas”, de Ayn Rand, pinta um quadro que retrata uma sociedade na qual a liberdade econômica é corroída... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 12h58 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h58 ) twitter

O romance filosófico “A Revolta de Atlas”, de Ayn Rand, pinta um quadro que retrata uma sociedade na qual a liberdade econômica é corroída pelo peso crescente do controle estatal. A narrativa explora as repercussões filosóficas dessa perda de liberdade e as consequências que uma sociedade enfrenta ao abraçar uma moralidade baseada no sacrifício em vez da produtividade.

Para entender mais sobre como o controle governamental impacta a economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

