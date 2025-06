O elegante sunset party de Claudia Mameri em Pedra Azul Folha Vitória|Do R7 10/06/2025 - 01h55 (Atualizado em 10/06/2025 - 01h55 ) twitter

Gente bacana, de bom gosto e competente como profissional no mundo médico, é como minha amiga Claudia Mameri. Ela aniversariou e recebeu, sábado, amigos para comemorar em sunset party. Isso aconteceu em sua casa na região de Pedra Azul. Diga-se de passagem, um cenário cinematográfico. Aliás, sobre isso uma das convidadas disse para a Coluna HD: “Claudinha, que eu chamo de Claudíssima, porque ela é demais, nos recebeu com um sorriso largo e feliz ao lado do seu querido Justino. A decoração estava lindíssima nos tons do vestido da aniversariante”. – Isso tudo foi pouco. A festa de Claudia foi simplesmente um deslumbre!

