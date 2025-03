O escultor que desafia os limites do aço: ‘Ele me diz até onde chegar’ Folha Vitória|Do R7 20/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ANDREA PENA | Coluna social

Peças em aço inspiradas na relação diária do artista com o mar, já que ele pratica canoa havaiana há décadas, fazem parte da mostra “Lições de Escultura”, de José Carlos Vilar, aberta terça-feira, no Palácio Anchieta. São 70 esculturas de diversas fases, algumas inéditas. “A pesquisa de décadas no trabalho com o aço me deu conhecimento para dar a ele as formas que desejo. Consegui estabelecer um diálogo que flui perfeitamente: conheço seus limites, valorizo sua materialidade e preservo sua essência e originalidade. Ele me diz até onde posso chegar. Essa sintonia faz com que ele se transforme em uma folha de papel ou em um barbante”, diz Vilar.

Para saber mais sobre essa fascinante exposição e o trabalho de Vilar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Polícia pede à Justiça fechamento de empresa que vendia azeite fraudado

Justiça nega libertar casal acusado de furto milionário a banco no ES

Mulher tem complicações após harmonização no bumbum