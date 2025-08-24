Logo R7.com
O Estado sob Leis, não sob Homens

Vivemos tempos em que o arbítrio se tornou regra e o devido processo, exceção. A máxima do Estado de Direito — que determina que todos...

Folha Vitória

Vivemos tempos em que o arbítrio se tornou regra e o devido processo, exceção. A máxima do Estado de Direito — que determina que todos estão submetidos à lei, inclusive os governantes — cede espaço ao personalismo de autoridades que legislam por decretos, aplicam a justiça por preferências e reinterpretam a Constituição Federal conforme os ventos políticos. O problema não é novo, mas seu agravamento ameaça o alicerce que distingue a civilização do despotismo: a soberania da lei.

