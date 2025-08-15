O futuro do agro regional e nacional em debate no Agro Business Linhares
Realizado pela Apex e Rede Vitória, sempre na frente, o encontro Agro Business Linhares contou com a participação do prefeito Lucas Scaramussa e especialistas no setor que debateram o papel estratégico do agro capixaba, tendências e desafios. “Os preços recordes e novas dinâmicas no mercado de café” foram analisados por Fabio Sato, presidente da Abics, Fabricio Tristão, presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, Marcio Cândido Ferreira (Cecafé) e Carlos Augusto Pandolfi, da Cooabriel.
