O interesse das celebridades na aquisição de clubes de futebol Foto: Reprodução/InstagramInvestimentos de celebridades em clubes como Wrexham e La Equidad levantam debate sobre revitalização do... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Instagram

*Artigo escrito por Eric Alves Azeredo, professor, executivo, advogado, CEO da AZRD e líder do Comitê Qualificado de Conteúdo de Empreendedorismo e Gestão do Ibef-ES.





Para saber mais sobre como as celebridades estão transformando o cenário do futebol, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Quem é a capixaba que fez história com a seleção brasileira no Mundial de Ginástica Rítmica

Vitória Apart Hospital recebe Selo de Segurança do Paciente pela 3ª vez

Morte de criança na Serra: criminosos confundiram carro de família com veículo de rivais