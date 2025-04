O jovem ninja Hokutomaru mergulha em FATAL FURY: City of the Wolves! A SNK tem o orgulho em anunciar que o jovem ninja HOKUTOMARU será um personagem jogável em FATAL FURY: City of the Wolves, seu próximo...

Folha Vitória|Do R7 10/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share