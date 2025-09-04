O maior Congresso Médico-Jurídico do Brasil acontece em Vitória
Vitória é novamente palco do Comedjus, que é o Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde, cuja abertura aconteceu ontem reunindo nomes renomados do Direito, da Medicina e da Gestão em Saúde do país. O encontro bem prestigiado contou com a participação do governador Renato Casagrande e o prefeito Lorenzo Pazolini, de Vitória, com sua Paula. Também em destaque Erica Neves, presidente da OAB-ES, o procurador geral Francisco Berdeal, desembargadores Domingos Tauffner, presidente do Tribunal de Contas e Namyr Carlos de Souza, promotora Luciana Andrade e os secretários Tyago Hoffmann e Rogerio Salume. No front, o médico Fabricio Teixeira e Clenir Avanza, advogada sanitarista. O evento prossegue até amanhã.
Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
