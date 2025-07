O Negócio de cuidar: O “Neogócio” da saúde que você pode precisar antes do que imagina Crédito: Divulgação Acolher e Cuidar Franquias de cuidadores profissionais crescem no Brasil ao atender uma demanda invisível, porém... Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Crédito: Divulgação Acolher e Cuidar Num cenário em que a população brasileira envelhece rapidamente — com projeções do IBGE apontando que, em 2030, o número de idosos ultrapassará o de crianças no país — um setor silencioso, porém fundamental, ganha força: o dos cuidadores profissionais de saúde. O mercado de assistência domiciliar e cuidados paliativos movimenta hoje bilhões de reais e começa a se consolidar como uma frente legítima de investimento e impacto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre o futuro do setor de saúde no Brasil!

Leia Mais em Folha Vitória:

Empreender com mentalidade científica

Assista online a apresentação de Ragnarök: The Orchestra Concert Brasil

Hoje é feriado? Entenda o que é comemorado em 9 de julho