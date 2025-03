O outono chegou com pegada ‘BoHo’ no décor e na moda Folha Vitória|Do R7 24/03/2025 - 03h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 03h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ANDREA PENA | Coluna social

Nas passarelas e nas maquiagens, o estilo Boho voltou com tudo. Inspirado no estilo de vida nômade dos boêmios e artistas, com influências culturais de diferentes épocas e povos. Mas Angelina Cortes já aposta nessa pegada há mais de dez anos, em sua loja de móveis e artigos de casa, na Joaquim Lyrio. Agora, lança uma coleção de roupas estilo resort, ao lado da filha, Nina. “A ideia é fazer pequenas coleções para testar o mercado. Sempre com o foco na moda despojada para o pós-praia. Para apresentá-la, recebeu convidados com ceviches e sanduíches feitos por ela própria e foi aquele burburinho, já que as peças são diferenciadas, garimpadas mundo afora, assim como toda a loja. Veja quem passou por lá na galeria de hoje…

Para mais detalhes sobre essa nova coleção e o estilo Boho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Unimed Vitória e a MP criam placa para fazer capixabas virarem a cabeça (e garrafas vazias) contra a Dengue

Auxiliar técnico do Porto Vitória morre após jogo que levou time à final do Capixabão

Cantor Netinho é diagnosticado com câncer no sistema linfático