O poder da mente: 3 pequenos truques que fazem grande diferença na dieta Foto: FreepikCom alguns ajustes simples, dá para “enganar” o cérebro e aumentar a saciedade visual e emocional, sem necessariamente... Folha Vitória|Do R7 10/04/2025 - 14h47 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

frutas e legumes

Foto: Freepik

Quem segue um plano para emagrecimento sabe: nem sempre é a fome física que atrapalha, mas sim a sensação de estar comendo uma quantidade diferente do que estava acostumado. A boa notícia é que, com alguns ajustes simples, dá para “enganar” o cérebro e aumentar a saciedade visual e emocional, sem necessariamente aumentar as calorias da refeição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como pequenos truques podem transformar sua dieta!

Leia Mais em Folha Vitória:

Cobrança abusiva é proibida por lei e consumidor pode ser indenizado

Defesa Civil alerta para chuvas fortes e queda de granizo em cidades do ES

Tarifa total sobre China vai a 145%, incluindo 20% antes de tarifas recíprocas, diz Casa Branca