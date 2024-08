O Poder Feminino nas Olimpíadas de Paris: Brasil Brilha com Medalhas Foto: Rafael Ribeiro/CBF A seleção brasileira feminina de futebol conquistou a medalha de prata no penúltimo dia dos... Folha Vitória|Do R7 11/08/2024 - 00h56 (Atualizado em 11/08/2024 - 00h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As Olimpíadas de Paris foram os Jogos Olímpicos das mulheres brasileiras. Elas foram a maioria na delegação, com 56% do Time Brasil em Paris, e conquistaram também a maioria das medalhas para o País.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Tragédia em SP: todos os 62 corpos de vítimas de queda de avião em Vinhedo são resgatados

• Ana Patrícia e Duda serão as porta-bandeiras do Brasil no encerramento

• OPINIÃO | Paris mostra a força das mulheres no esporte brasileiro