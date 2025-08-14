O que a ciência diz sobre melatonina, magnésio e outros suplementos para dormir
Imagem de stefamerpik no FreepikMelatonina, magnésio, probióticos, vitamina D e ashwagandha são populares, mas funcionam?
Imagem de stefamerpik no Freepik Você tem dificuldade para pegar no sono ou costuma acordar às três da madrugada sem conseguir voltar a dormir? Muitas pessoas enfrentam episódios de insônia em algum momento da vida — em geral, causados por quadros de ansiedade.
Imagem de stefamerpik no Freepik Você tem dificuldade para pegar no sono ou costuma acordar às três da madrugada sem conseguir voltar a dormir? Muitas pessoas enfrentam episódios de insônia em algum momento da vida — em geral, causados por quadros de ansiedade.
Para saber mais sobre como esses suplementos podem ajudar na qualidade do seu sono, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre como esses suplementos podem ajudar na qualidade do seu sono, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: