O que a falência da startup sueca de baterias Northvolt ensina para a eletro mobilidade no Brasil? Lendo uma publicação do colega, Cassiano Farani (Co-Founder YvY Capital | Green Innovation | Transição Energética | Novos Negócios),... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 08h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Lendo uma publicação do colega, Cassiano Farani (Co-Founder YvY Capital | Green Innovation | Transição Energética | Novos Negócios), me surpreendi com o fato, de uma empresa promissora, sueca, encerrar as atividades. Sou suspeito, por ser fã da Suécia, país que tive a oportunidade em visitar várias vezes. Confio na resiliência daquele povo, e na capacidade de se reerguerem, mas fica aqui, uma lição, que cabe a todos.

Saiba mais sobre as lições que o Brasil pode aprender com a falência da Northvolt consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Aluno com baixa visão cria calculadora inclusiva para matemática em Vitória

Romaria das Mães celebra 69 anos neste sábado no Convento da Penha

Flamengo empate com Central Córdoba e se complica na Libertadores