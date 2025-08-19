O que devo fazer da vida? Carreira e vocação Foto: Arquivo pessoalCarreira, vocação e propósito: caminhos para lidar com dúvidas profissionais e encontrar sentido além das expectativas... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 06h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Arquivo pessoal A angústia em torno da carreira é um ponto quase onipresente em nossa — ainda podemos chamá-la assim? — pós-modernidade. Há, evidentemente, quem trabalhe apenas para sobreviver, mas é inegável que, cada vez mais, as pessoas em geral buscam felicidade e propósito no que fazem.

Para uma reflexão mais profunda sobre carreira e vocação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Fator Zema

O belo casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge

Estudo aponta falta de políticas para autistas adultos no Brasil