Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

O que devo fazer da vida? Carreira e vocação

Foto: Arquivo pessoalCarreira, vocação e propósito: caminhos para lidar com dúvidas profissionais e encontrar sentido além das expectativas...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Arquivo pessoal A angústia em torno da carreira é um ponto quase onipresente em nossa — ainda podemos chamá-la assim? — pós-modernidade. Há, evidentemente, quem trabalhe apenas para sobreviver, mas é inegável que, cada vez mais, as pessoas em geral buscam felicidade e propósito no que fazem.

Para uma reflexão mais profunda sobre carreira e vocação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.