O que é Chronoworking? Conheça os desafios e benefícios da nova tendência Já pensou em como seria bom trabalhar nos horários em que você se sente mais no pique? Essa é a ideia do chronoworking, um jeito inovador... Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 09h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 09h16 ) twitter

Folha Vitória

Já pensou em como seria bom trabalhar nos horários em que você se sente mais no pique? Essa é a ideia do chronoworking, um jeito inovador de pensar a produtividade, que coloca o seu ritmo biológico no centro de tudo. A sacada é simples: alinhar suas tarefas com aqueles momentos do dia em que sua energia e foco estão lá no alto!

Para saber mais sobre essa tendência que pode transformar sua rotina de trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

