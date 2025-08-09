Logo R7.com
O que é gurufim, tradição de velórios festivos como Arlindo Cruz

Foto: Paulo Carneiro/ Estadão ConteúdoRitual com música, dança e comida celebra a vida de quem partiu e busca amenizar o luto. Entenda...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Paulo Carneiro/ Estadão Conteúdo
O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 66 anos, será velado, a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, sua escola de coração.

Para saber mais sobre essa tradição e a homenagem ao artista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

