O que é gurufim, tradição de velórios festivos como Arlindo Cruz Foto: Paulo Carneiro/ Estadão ConteúdoRitual com música, dança e comida celebra a vida de quem partiu e busca amenizar o luto. Entenda... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 09/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Paulo Carneiro/ Estadão Conteúdo

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 66 anos, será velado, a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, sua escola de coração.

Para saber mais sobre essa tradição e a homenagem ao artista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas conquista vitória histórica

Rio Branco vence o Luverdense e está nas oitavas de final da Série D do Brasileiro

Adolescente assassinada em Vila Velha voltava de grupo de oração no momento do crime