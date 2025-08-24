Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

O que é punhobol, esporte no qual o Brasil é potência mundial

Foto: Valentin WeberSemelhante ao vôlei, punhobol é praticado na grama e com os punhos fechados; Brasil é campeão mundial masculino...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O punhobol é uma modalidade esportiva pouco conhecida no território brasileiro, mas o País é potência mundial na modalidade. O Brasil se sagrou campeão mundial de punhobol masculino e feminino na última semana nos Jogos Mundiais, em Chendgu, na China.

Para saber mais sobre essa fascinante modalidade e as conquistas do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.