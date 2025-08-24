O que é punhobol, esporte no qual o Brasil é potência mundial
Foto: Valentin WeberSemelhante ao vôlei, punhobol é praticado na grama e com os punhos fechados; Brasil é campeão mundial masculino...
O punhobol é uma modalidade esportiva pouco conhecida no território brasileiro, mas o País é potência mundial na modalidade. O Brasil se sagrou campeão mundial de punhobol masculino e feminino na última semana nos Jogos Mundiais, em Chendgu, na China.
