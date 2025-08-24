O que é punhobol, esporte no qual o Brasil é potência mundial Foto: Valentin WeberSemelhante ao vôlei, punhobol é praticado na grama e com os punhos fechados; Brasil é campeão mundial masculino... Folha Vitória|Do R7 24/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 09h37 ) twitter

O punhobol é uma modalidade esportiva pouco conhecida no território brasileiro, mas o País é potência mundial na modalidade. O Brasil se sagrou campeão mundial de punhobol masculino e feminino na última semana nos Jogos Mundiais, em Chendgu, na China.

Para saber mais sobre essa fascinante modalidade e as conquistas do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

