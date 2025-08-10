O que falta para o Rio Branco subir para a Série C do Brasileiro?
(Foto: Alef Jordan/Capixaba Esporte)Classificado, Rio Branco enfrenta a Inter de Limeira-SP nas oitavas de final da Série D e está...
(Foto: Alef Jordan/Capixaba Esporte) O Rio Branco eliminou o Luverdense na segunda fase da Série D do Brasileiro e está nas oitavas de final da competição. O Capa-Preta faz a melhor campanha de um time capixaba na competição.
(Foto: Alef Jordan/Capixaba Esporte) O Rio Branco eliminou o Luverdense na segunda fase da Série D do Brasileiro e está nas oitavas de final da competição. O Capa-Preta faz a melhor campanha de um time capixaba na competição.
Saiba mais sobre a trajetória do Rio Branco e o que precisa acontecer para o acesso à Série C consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Saiba mais sobre a trajetória do Rio Branco e o que precisa acontecer para o acesso à Série C consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: