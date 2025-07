O que mulheres líderes fazem nos bastidores para crescer na carreira Ana Paula França - Acervo PessoalEntenda as estratégias que mulheres líderes utilizam para crescer na carreira e conquistar espaço... Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Ana Paula França - Acervo Pessoal Durante décadas, o lugar reservado às mulheres no mercado executivo era o da retaguarda. Mesmo com excelente formação, muitas ficavam à margem das decisões estratégicas — vistas mais como suporte do que como liderança.

Saiba mais sobre como as mulheres estão mudando o cenário e conquistando seu espaço no mercado. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Astro Bot ganha 5 fases grátis na expansão Vicious Void Galaxy

Marca capixaba faz enxoval da filha de Neymar e Bruna Biancardi: “Delicadeza”

Pais separados: mulher é obrigada a atender ligação do pai do filho?