O que o Porto Vitória precisa fazer para se classificar na Série D do Brasileiro Rossetto dá um carrinho para fazer o terceiro gol do Porto Vitória (Foto: Reprodução/Porto TV)Porto Vitória vence o Pouso Alegre por... Folha Vitória|Do R7 19/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Rossetto dá um carrinho para fazer o terceiro gol do Porto Vitória (Foto: Reprodução/Porto TV) O Porto Vitória venceu o Pouso Alegre-MG por 3 a 0, no Kleber Andrade, na noite deste sábado (19), resultado que mantém o time com chances de classificação para a fase de mata-mata da Série D do Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Restaurante Aleixo florido para celebrar uma canceriana cheia de emoção

Quer aprender a fazer queijos e iogurtes? Curso gratuito está com inscrições abertas

Treinamento e criação influenciam no comportamento do cão pitbull? Entenda