O que vai acontecer com ouro apreendido pela PRF, avaliado em mais de R$ 80 milhões?
Foto: Divulgação/ PRFCarga encontrada nesta semana é considerada uma das maiores apreensões já realizadas em rodovias no Brasil
Foto: Divulgação/ PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta semana, 143 quilos de ouro, avaliados em mais de R$ 80 milhões. As apreensões aconteceram na Amazônia Legal, região norte do País – a primeira em Boa Vista (Roraima) e a segunda em Altamira (Pará) – em menos de 48 horas de intervalo entre as duas abordagens.
Foto: Divulgação/ PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta semana, 143 quilos de ouro, avaliados em mais de R$ 80 milhões. As apreensões aconteceram na Amazônia Legal, região norte do País – a primeira em Boa Vista (Roraima) e a segunda em Altamira (Pará) – em menos de 48 horas de intervalo entre as duas abordagens.
Para saber mais sobre essa importante apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa importante apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: