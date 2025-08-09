O que vai acontecer com ouro apreendido pela PRF, avaliado em mais de R$ 80 milhões? Foto: Divulgação/ PRFCarga encontrada nesta semana é considerada uma das maiores apreensões já realizadas em rodovias no Brasil Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação/ PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta semana, 143 quilos de ouro, avaliados em mais de R$ 80 milhões. As apreensões aconteceram na Amazônia Legal, região norte do País – a primeira em Boa Vista (Roraima) e a segunda em Altamira (Pará) – em menos de 48 horas de intervalo entre as duas abordagens.

Para saber mais sobre essa importante apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Bola de vôlei fortalece laços e cria oportunidades para pais e filhos

Tragédia da Voepass completa um ano; o que se sabe até agora sobre queda de avião?

Velório de Arlindo Cruz acontece hoje em quadra de escola de samba no RJ