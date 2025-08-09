O Segredo dos Grandes Líderes: Perguntar Mais e Transformar Melhor Inspirado em muitas citações, já é clichê afirmar que ser líder é bem diferente de ser chefe. As competências demandadas pelo profissional...

Inspirado em muitas citações, já é clichê afirmar que ser líder é bem diferente de ser chefe. As competências demandadas pelo profissional de hoje são, de fato, distintas das solicitadas em entrevistas de emprego nos anos 90, ou mesmo em 2015. Mas afinal, qual é a responsabilidade de um líder atual? E para onde estamos caminhando quando pensamos nos líderes do amanhã?

