O show da Lady Gaga e a lógica dos incentivos O show gratuito da Lady Gaga na Praia de Copacabana reuniu uma multidão histórica, movimentou o turismo, ganhou repercussão internacional... Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O show gratuito da Lady Gaga na Praia de Copacabana reuniu uma multidão histórica, movimentou o turismo, ganhou repercussão internacional e gerou imagens espetaculares que correram o mundo. Foi um marco de entretenimento no Brasil. Mas, depois dos aplausos, é preciso olhar com atenção para o que esse espetáculo revela sobre o uso de recursos — públicos e privados — e como isso se conecta à lógica dos incentivos que rege a atuação do Estado.

Para uma análise mais profunda sobre os impactos e as implicações desse evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é morta a facadas pelo ex na frente do filho de 1 ano em Viana

Estudantes do Ifes ficam feridos em acidente com ônibus escolar em Santa Teresa

Fotos: Helio Dórea comemora 70 anos de colunismo com lançamento de livro