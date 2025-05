O tempo da arte, o tempo do desejo: tudo pode perder-se Foto: Flávia Dalla BernardinaUma reflexão poética sobre o tempo da arte e sua relação com o tempo do desejo e como essas lógicas coexistem...

Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share