O truque de styling que transforma qualquer look: o cinto Foto: @kaylinmichellejMais que funcional, o cinto valoriza a silhueta, adiciona informação de moda e deixa o visual fashionista com... Folha Vitória|Do R7 22/04/2025 - 18h47 (Atualizado em 22/04/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

cintos

Foto: @kaylinmichellej Os cintos são verdadeiros aliados do styling — um truque simples, mas poderoso, para elevar qualquer produção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como transformar seu look com esse acessório essencial!

Leia Mais em Folha Vitória:

Pacientes fantasmas e clínica fechada: Unimed identifica fraude em atendimentos

PodNatureza 🎙️ Do ninho aos habitats naturais: como o ES virou referência na proteção de jacarés

Morre segunda vítima de ovo de Páscoa envenenado no Maranhão