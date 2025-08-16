O verdadeiro Estado de Direito protege o indivíduo – e só ele O Estado de Direito, tal como concebido pelas ideias liberais, não é uma mera abstração jurídica. É a condição em que as instituições...

O Estado de Direito, tal como concebido pelas ideias liberais, não é uma mera abstração jurídica. É a condição em que as instituições estatais existem, para proteger os direitos naturais do indivíduo: a vida, a liberdade, a propriedade e a busca da felicidade. Sempre que o Estado se esquece disso e abandona esse papel, abre-se caminho para a desordem.

Para uma análise mais profunda sobre a importância do Estado de Direito e a proteção dos direitos individuais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória: