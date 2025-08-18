OAB divulga gabarito preliminar da 1ª fase do Exame de Ordem Unificado; confira Foto: Divulgação/OAB-ESCandidatos podem recorrer das 12h desta segunda-feira (18) até às 12h de quarta (20); Resultado definitivo será... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h58 ) twitter

Folha Vitória

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou neste domingo (17) os cadernos de provas e gabaritos preliminares da primeira fase (prova objetiva) do 44º Exame de Ordem Unificado (EOU).

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa!

