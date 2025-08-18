Logo R7.com
OAB divulga gabarito preliminar da 1ª fase do Exame de Ordem Unificado; confira

Candidatos podem recorrer das 12h desta segunda-feira (18) até às 12h de quarta (20); Resultado definitivo será...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou neste domingo (17) os cadernos de provas e gabaritos preliminares da primeira fase (prova objetiva) do 44º Exame de Ordem Unificado (EOU).

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa!

