Objetos somem e abertura da cápsula do tempo de Linhares é adiada Foto: Divulgação/Prefeitura de LinharesObjetos lacrados há 20 anos sobre o planejamento estratégico de Linhares seriam abertos na sexta... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 15h24 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h24 )

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Prefeitura de Linhares Os objetos da cápsula do tempo de Linhares, lacrados em 2005 na Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, e que seriam abertos em 2025, sumiram. A abertura da cápsula estava marcada para a última sexta-feira (22) e precisou ser adiada.

