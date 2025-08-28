Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Objetos somem e abertura da cápsula do tempo de Linhares é adiada

Foto: Divulgação/Prefeitura de LinharesObjetos lacrados há 20 anos sobre o planejamento estratégico de Linhares seriam abertos na sexta...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Prefeitura de Linhares Os objetos da cápsula do tempo de Linhares, lacrados em 2005 na Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, e que seriam abertos em 2025, sumiram. A abertura da cápsula estava marcada para a última sexta-feira (22) e precisou ser adiada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse mistério!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.