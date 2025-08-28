Objetos somem e abertura da cápsula do tempo de Linhares é adiada
Foto: Divulgação/Prefeitura de LinharesObjetos lacrados há 20 anos sobre o planejamento estratégico de Linhares seriam abertos na sexta...
Foto: Divulgação/Prefeitura de Linhares Os objetos da cápsula do tempo de Linhares, lacrados em 2005 na Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, e que seriam abertos em 2025, sumiram. A abertura da cápsula estava marcada para a última sexta-feira (22) e precisou ser adiada.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Linhares Os objetos da cápsula do tempo de Linhares, lacrados em 2005 na Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, e que seriam abertos em 2025, sumiram. A abertura da cápsula estava marcada para a última sexta-feira (22) e precisou ser adiada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse mistério!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse mistério!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: