Obra na avenida Jerônimo Monteiro altera trânsito em Vila Velha
Foto: Reprodução/Prefeitura de Vila VelhaPrevisão da Prefeitura de Vila Velha é de que as obras de recapeamento em trecho da avenida...
O trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro, em Vila Velha, passa por alterações por conta das obras de recapeamento no trecho de 2 quilômetros entre o Trevo de Capuaba e o Viaduto de Paul. O fluxo na via vai funcionar por sistema de pare e siga.
