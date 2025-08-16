Olho na vaga: Rio Branco encara a Inter de Limeira em busca de vantagem na Série D
Técnico do Rio Branco, Rodrigo Fonseca acredita numa grande partida do time (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco)Rio Branco enfrenta a Inter...
Técnico do Rio Branco, Rodrigo Fonseca acredita numa grande partida do time (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) O Rio Branco está a quatro jogos de realizar o sonho de subir para a Série C do Brasileiro. A sequência decisiva começa neste sábado (16), contra a Inter de Limeira-SP, às 17 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Técnico do Rio Branco, Rodrigo Fonseca acredita numa grande partida do time (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) O Rio Branco está a quatro jogos de realizar o sonho de subir para a Série C do Brasileiro. A sequência decisiva começa neste sábado (16), contra a Inter de Limeira-SP, às 17 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: