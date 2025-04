Onça que matou caseiro é capturada e levada para centro de reabilitação Foto: Reprodução/InstagramAnimal foi capturado no Pantanal após atacar e matar caseiro de 60 anos. A onça tem 94 quilos e vai passar... Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 17h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h40 ) twitter

A Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul capturou a onça-pintada que teria atacado e causado a morte do caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, no Pantanal. O felino, um macho de 94 quilos, foi sedado e transportado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital, Campo Grande.

Para saber mais sobre este caso inusitado e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

