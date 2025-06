Onda de frio no ES rende memes e muita coberta: veja os melhores! Foto: Reprodução Redes SociaisTemperaturas abaixo de zero, sensação térmica congelante e criatividade em alta: capixabas encaram o... Folha Vitória|Do R7 13/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução Redes Sociais Nem só de casacos e cobertores vive o capixaba durante essa onda de frio. Com os termômetros marcando até −7°C no Parque Nacional do Caparaó, a criatividade também entrou em ação.

Para conferir todos os memes e se divertir com a criatividade dos capixabas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Gerenciar dados é essencial para negócios sustentáveis, diz especialista em ESG

Feira pet tem palestras técnicas e espaço de negócios no Pavilhão de Carapina

Feira de rochas em Cachoeiro espera 16 mil visitantes e terá mais de 200 expositores